Berlin (dpa) - Die Sturzfluten im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien wecken Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser 2002. Die Region hat aus dem Geschehen gelernt, die Helfer sind besser ausgebildet und ausgerüstet.

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) etwa gebe es seither speziell ausgebildete Luftretter, sagte Michael Birkner, Landesleiter der Wasserwacht in Sachsen, der Nachrichtenagentur dpa.

Die Sturzfluten vom Wochenende waren der erste Ernstfall für die Helfer. Am frühen Sonntagmorgen sei ein völlig erschöpfter Mann gerettet worden, der sich in Görlitz an einen Brückenpfeiler geklammert hatte, berichtete Birkner. An einem 70 Meter lang abgespulten Seil hängend, habe der Luftretter ihn bergen können.

Mehrere Rettungsschwimmer hätten von 2002 an eine gezielte Luftretterausbildung absolviert, um vom Hubschrauber aus mit einer Winde Menschen aus fließenden Gewässern bergen zu können, erläuterte der DRK-Experte. «Das hat es vor 2002 nicht gegeben.» In Sachsen, Berlin und Brandenburg gebe es 25 solche Spezialkräfte. «Man muss damit umgehen lernen, dass man an einem Seil durch die Fluten gezogen wird. Man muss lernen, im Wasser zu steuern, damit man Verletzte aufnehmen kann.» Das sei so ähnlich wie bei der Hochseerettung. «Das erfordert Nerven wie Drahtseile.»

Die Leute müssten fit sein und regelmäßig Flugstunden absolvieren, mindestens zwei Mal jährlich gebe es eine Übung für den Ernstfall. «Das ist natürlich sehr aufwendig.» Ein Team von Luftrettern aus Hessen sei derzeit in Tschechien im Einsatz, in Sachsen bereiteten sich die Helfer am Sonntagvormittag auf Flüge vor. «Wir warten minütlich darauf.» Brennpunkt sei Görlitz.

Zeit für Warnungen habe es am Samstag kaum gegeben. «Das Wasser kam extrem schnell», sagte Birkner. Fatal könne es dann sein, unbedingt in seinem Haus bleiben oder noch Habseligkeiten aus dem Keller holen zu wollen. «Man unterschätzt das. Wenn das Wasser in drei Stunden vier Meter steigt, ist nicht mehr viel Handlungsspielraum.»