Moskau (dpa) - Der giftige Qualm von den Torfbränden raubt den Moskauern den Atem, und das Flammeninferno in Russland bedroht erneut ein atomares Forschungszentrum. In der Nähe des Russischen Föderalen Atomzentrums in Sneschinsk am Ural brach ein Feuer aus.

Die Lage sei aber unter Kontrolle, teilte das Zivilschutzministerium am Sonntag nach Angaben der Agentur Interfax mit. Unterdessen breiteten sich die Waldbrände trotz internationaler Hilfe landesweit aus. Zwar gaben die Behörden erste Erfolge im Kampf gegen die Feuersbrunst bekannt. Doch allein in den vergangenen 24 Stunden brachen mehr als 250 neue Brände aus. Mittlerweile stehen 200 000 Hektar Land in Flammen.

In der Hauptstadt sank die Sichtweite wegen des Rauchs der Torfbrände in der Umgebung stellenweise auf unter 50 Meter. Der Wert von Kohlenmonoxid in der Luft stieg auf weit mehr als das Sechsfache des zulässigen Grenzwertes. Andere Schadstoffe überschritten die Norm gar um das Neunfache.

Der Rauch erreichte am Sonntag auch die zweitgrößte Stadt St. Petersburg. Dort nahmen Passanten Brandgeruch wahr. Starker Wind habe den Qualm von den Torffeuern rund um Moskau nach Nordwesten getrieben, hieß es.

Die Feuer sollten nun rund um die Uhr bekämpft werden, sagte Vize-Zivilschutzminister Alexander Tschuprijan. Bislang seien die Brände nachts lediglich kontrolliert worden. Russland erlebt derzeit eine Rekord-Hitze mit Temperaturen um 40 Grad.

Nach tagelangem Einsatz konnten gut 2000 Feuerwehrleute und Soldaten das atomare Forschungszentrum in Sarow rund 400 Kilometer östlich von Moskau vor den Flammen retten. Die Stadt darf wie Sneschinsk nur mit einer Sondererlaubnis betreten werden.

Die Bundesregierung will an diesem Montag 100 000 Atemschutzmasken nach Moskau schicken. Zudem stelle Deutschland Schläuche, Pumpen und weiteres Gerät zur Verfügung, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin am Samstag mit. Das russische Zivilschutzministerium habe um entsprechende Unterstützung ersucht. Berlin hatte Moskau wiederholt Hilfe angeboten.