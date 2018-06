Inhalt Seite 1 — Deutsche bei Angriff in Afghanistan getötet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kabul (dpa) - Der bislang schwerste Angriff auf ausländische Helfer in Afghanistan hat zehn Menschen das Leben gekostet und international Entsetzen ausgelöst. Unter den Opfern ist auch eine 35-Jährige aus Sachsen. Das bestätigte das Auswärtige Amt am Sonntag.

Die Bundesregierung verurteilte den «feigen Mord» und forderte die Bestrafung der Täter. Sie hatten die Deutsche, sechs Amerikaner, eine Britin und zwei Afghanen erschossen, die als Augenarzt-Team im humanitären Einsatz unterwegs waren. Trotz des Angriffs will die betroffene christliche Hilfsorganisation International Assistance Mission (IAM) ihre Arbeit fortsetzen. IAM wies zugleich die Anschuldigung der Taliban zurück, die Mitarbeiter hätten missioniert.

Unter den amerikanischen Opfern ist ebenfalls eine Frau. Die Leichen der in einem entlegenen Berggebiet im Nordosten Afghanistans getöteten Helfer wurden am Sonntag per Hubschrauber nach Kabul gebracht. Dort identifizierten Fachleute die Leichen.

Die Opfer waren nach Angaben der Polizei am Donnerstag im Grenzgebiet zwischen der gefährlichen Provinz Nuristan und der ruhigeren Provinz Badachschan getötet worden. Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Badachschans Vizegouverneur Schams-ul-Rahman Schams sagte der Nachrichtenagentur dpa allerdings am Sonntag, die Opfer seien beraubt worden. «All ihr Besitz wurde gestohlen.»

Sollte das zutreffen, würde das eher auf Straßenräuber denn auf Aufständische als Täter hindeuten. Allerdings hatte die Polizei am Samstag mitgeteilt, die Toten seien neben ihren Geländewagen gefunden worden - die also nicht entwendet worden waren. In der Region agieren sowohl die Taliban als auch kriminelle Banden, manchmal arbeiten beide Seiten zusammen. Nach Angaben der Polizei wurden die Opfer regelrecht hingerichtet.

IAM-Direktor Dirk Frans nannte es «hochgradig unwahrscheinlich», dass sich IAM zurückzieht. «Wir sind seit mehr als 44 Jahren hier.» Die deutsche Christoffel-Blindenmission, die mit IAM zusammenarbeitet, will ihre Projekte in dem Land aber zunächst aussetzen.

Die Taliban nannten die Helfer «christliche Missionare», die spioniert und Bibeln verteilt hätten. Frans wies das als «Lüge» zurück. IAM sei eine christliche Organisation und als solche bei der Regierung registriert. «Aber wir predigen nicht das Christentum, wir verteilen keine Bibeln. Das ist nicht unsere Arbeit.» Ein afghanischer IAM-Mitarbeiter überlebte die Bluttat. Seinen Angaben zufolge rezitierte er aus dem Koran, um zu zeigen, dass er Moslem ist.