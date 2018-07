Nikosia (dpa) - Drei Testspiele - ein Sieg: Auch ohne den pausierenden Superstar Dirk Nowitzki hat die deutsche Basketball- Nationalmannschaft das WM-Vorbereitungsturnier mit dem 76:73 (37:33) gegen Russland auf Zypern beendet.

Zuvor hatte das Team von Bundestrainer Dirk Bauermann in Limassol gegen Kroatien (76:77) und gegen Griechenland (54:82) in Nikosia zwei Niederlagen kassiert. Am Ende landete die Mannschaft bei dem Vier-Nationen-Turnier auf dem zweiten Platz hinter Griechenland. Die Weltmeisterschaft findet vom 28. August bis zum 12. September in der Türkei statt.

«Wir haben unsere positive Entwicklung fortgesetzt und auch heute wieder viel gelernt. Es ist enorm wichtig für unsere jungen Spieler, dass sie lernen, was auf internationalen Niveau geht. Offensiv waren Jan-Hendrik Jagla und Robin Benzing heute sehr stark, und wir haben den Ball gut bewegt und gute Entscheidungen getroffen. Kurz, wir sind auf einem guten Weg», zog Bauermann nach dem Spiel Bilanz.

Headcoach Bauermann ließ Tim Ohlbrecht und Lucca Staiger pausieren. Dafür schickte für den Start Heiko Schaffartzik, Demond Greene, Konrad Wysocki, Elias Harris und Tibor Pleiß auf das Spielfeld. Von Beginn verteidigte die DBB-Auswahl sehr effektiv und sorgte dafür, dass Russland sich nicht entfalten konnte. Vor allem Harris und Christopher McNaughton sicherten den Blitzstart über 22:10 bis zum 31:20 (16.).

Die Russen kamen mit starkem Konterspiel auf 33:37 heran, aber Deutschland setzte sich dank der guten Form von Benzing und Jagla (je 20 Punkte) zur höchsten Führung auf 58:42 (28. Min.) ab. Russland verstärkte den Druck. Aber beim vorentscheidenden 75:62 durch Jagla drei Minuten vor Schluss war die Partie gelaufen. Der Endspurt der Russen kam zu spät.