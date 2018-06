Hamburg (dpa) - Mit der Black-Metal-Szene bringen viele Menschen Interesse an Satanismus und Nationalismus in Verbindung. Immerhin verhärteten manche Musiker mit vereinzelten Kirchenverbrennungen diesen Eindruck.

Der Film sucht nun nach einer anderen Perspektive: Für ihre Dokumentation lebten die Regisseure Aaron Aites und Audrey Ewell mehrere Jahre zusammen mit einigen Musikern in Norwegen. Primär ging es den Regisseuren darum, mit den Vorurteilen aufzuräumen und die Entwicklung dieser speziellen Musikszene zu zeigen.

(Until The Light Takes Us, USA 2009, 93 Min., FSK o. A., von Aaron Aites und Audrey Ewell)