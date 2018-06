Palma de Mallorca (dpa) - Michelle Obama ist zum Abschluss ihres Kurzurlaubs in Spanien mit dem spanischen Königspaar zusammengekommen. Amerikas First Lady ist zu einem Mittagessen in das königliche Feriendomizil eingeladen worden. Die Spanien-Reise von Michelle Obama und ihrer Tochter Sasha hat besonders bei US-Medien heftige Kritik ausgelöst. Mit ihrem Aufenthalt im Luxus-Hotel und dem Flanieren in teuren Einkaufsgassen habe sie als First Lady eines wirtschaftlich gebeutelten Landes ein falsches Signal gesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.