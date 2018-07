Berlin (dpa) - Der neue Regierungssprecher Steffen Seibert kann wieder zu seinem bisherigen Arbeitgeber ZDF zurückkehren - wenn er denn will. So ein Rückkehrrecht sei üblich, wenn ein Sender- Mitarbeiter in ein öffentliches Amt wechsele, sagte ein ZDF-Sprecher der dpa in Berlin. Seibert moderierte unter anderem die Sendungen «heute» und «heute-journal» und tritt an diesem Mittwoch sein Amt als Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes an. Er ist Nachfolger von Ulrich Wilhelm.

