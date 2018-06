New York (dpa) - Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor soll morgen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weil sie das Schmerzmittel Morphin schlecht vertragen habe, konnte sie nicht wie ursprünglich geplant bereits am Freitag nach Hause, schreibt die «New York Daily News». Der Zustand der 93-Jährigen habe sich jedoch verbessert, nachdem sie ein anderes Medikament bekommen habe. Die Schauspielerin war Mitte Juli in ihrer Villa aus dem Bett gefallen und hatte sich schwer verletzt. Sie wurde daraufhin an der Hüfte operiert.

