Paris (dpa) - Bruno Cremer ist tot. Der französische Schauspieler war vor allem durch seine Darstellung des Kommissar Maigret bekannt. Cremer starb laut französischen Medien bereits am Samstag im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus in Paris. Cremer hatte zunächst als Schauspieler am Theater begonnen, bevor er 1957 seine erste Kinorolle erhielt. Danach spielte er als populärer Charakter- Darsteller in mehreren Dutzend Kino- und Fernsehfilmen mit. Kommissar Maigret war er bis 2005.

