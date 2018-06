Potsdam (dpa) - Wegen des Hochwassers an Neiße und Spree soll noch heute in Brandenburg Katastrophenalarm ausgelöst werden. Es sei aber nicht mit größeren Schäden und Evakuierungen zu rechnen, sagte Ministerpräsident Matthias Platzeck. Es sei ein «Glücksfall», dass das Hochwasser bis zu zweieinhalb Tage lang in der Talsperre Spremberg zurückgehalten werden könne. Die Lage an der Elbe sei entspannt, und auch an der Oder herrschten günstige Bedingungen. In Sachsen entspannt sich die Lage inzwischen wieder ein wenig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.