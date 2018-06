Bad Homburg (dpa) - Die Schlagersängerin Antonia aus Tirol (30, «Tränen lügen nicht») ist bei einem Autounfall nahe Bad Homburg schwer verletzt worden.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Manager Peter Schutti (43) war sie am Montagmorgen um 5.30 Uhr bei Regen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizei-Sprecher in Bad Homburg am Mittwoch sagte und damit einen «Bild»-Bericht bestätigte.

Das Paar wurde von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit und liegt im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Österreicherin habe auf einer Landstraße zum Feldberg selbst am Steuer gesessen und ihre Geschwindigkeit dem Wetter nicht angepasst.