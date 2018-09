Inhalt Seite 1 — Apple macht Druck im Video-Geschäft Seite 2 Auf einer Seite lesen

San Francisco (dpa) - Apple will tiefer ins Videogeschäft vorstoßen. Konzernchef Steve Jobs stellte am Mittwoch in San Francisco eine neue Version der Wohnzimmer-Box Apple TV vor, die in den USA nur noch 99 Dollar kosten soll. Der Vorgänger war mehr als doppelt so teuer.

Über den iTunes-Store sind künftig Episoden von TV-Serien für 99 US-Cent abrufbar. Darüber hinaus bekommen die Fernsehzuschauer über die kleine Kiste Zugriff auf die in Amerika beliebte Online-Videothek Netflix.

Derzeit versuchen immer mehr Anbieter, beim Zusammenwachsen von Fernsehen und Online-Video eine Schlüsselposition zu gewinnen. Sony kündigte Stunden zuvor auf der Funkausstellung IFA in Berlin einen neuen Musik- und Videodienst an. Google will im Herbst eine eigene Plattform starten und auch der weltgrößte Online-Händler Amazon führt angeblich Gespräche mit US-Fernsehsendern.

Bei Apples neuem Videodienst machen zunächst nur die Sendergruppen ABC und Fox mit. Die TV-Branche ist besorgt, dass die Online-Angebote ihre Erlöse mit Fernsehwerbung schmälern könnten. Das Werbegeschäft ist nach den Einbußen in der Wirtschaftskrise gerade erst wieder angelaufen.

Apple zeigt sich zudem entschlossen, die Spitzenposition im weltweiten Musikgeschäft zu verteidigen. Der Konzern geht mit einer runderneuerten Palette seiner iPod-Player ins Weihnachtsgeschäft. Die größte Veränderung gibt es beim «Brot-und-Butter»-Modell iPod nano, das einen berührungsempfindlichen Bildschirm bekommt und mit seinem schwarzen Rahmen künftig wie eine quadratische Mini-Version des Tablet-Computers iPad aussieht.

Der größere Bruder iPod touch bekommt wie erwartet eine Kamera für Videotelefonie über WLAN-Netze sowie das verbesserte Display des iPhone 4. Der billigste Player, der iPod shuffle, kostet nur noch 49 Dollar.

Apple geht auch auf den Trend zu Online-Netzwerken ein und integriert in die neue Version seiner Mediensoftware iTunes ein Musik-Netzwerk mit dem Namen Ping, über das sich die Nutzer mit ihren Freunden austauschen können. Die Zahl der iTunes-Kunden gibt Apple mit 160 Millionen an.