Miami (dpa) - Hurrikan «Earl» nähert sich der Ostküste der USA. Nachdem der Wirbelsturm in den letzten Tagen über die Inseln der nordöstlichen Karibik hinweggezogen ist, bewegt er sich nun auf den US-Bundesstaat North- Carolina zu. Die Behörden ordneten Evakuierungen an. Laut US-Hurrikanzentrum entwickelt er in seinem Zentrum Windgeschwindigkeiten von rund 220 Stundenkilometern. Meteorologen berechneten, dass «Earl» in der Nacht zu Freitag Küstengebiete in North Carolina, Virginia und Maryland streifen könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.