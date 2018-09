Bangkok (dpa) - Seit mehr als zehn Monaten liegt ein 39 Jahre alter Deutscher schon in einem thailändischen Krankenhaus im Koma. Vergeblich versuchte die Klinik mit Hilfe der deutschen Botschaft, Angehörige des Mannes zu finden. Etwa 50 000 Euro hat die Behandlung des aus Bamberg stammenden Mannes schon gekostet. Das Krankenhaus ist in Hat Yai, etwa 700 Kilometer südlich von Bangkok. Der Mann war am 25. Oktober vergangenen Jahres in die Klinik gebracht worden. Nach einer Kopfverletzung war er ins Koma gefallen.

