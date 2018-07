Berlin (dpa) - Wer einen Flug für 2011 bucht, muss ab sofort eine neue Flugticket-Steuer bezahlen. Die Abgabe gilt für Starts von deutschen Flughäfen und wurde heute vom Bundeskabinett beschlossen. Die Regierung brachte am Morgen außerdem ihr umstrittenes Sparpaket auf den Weg. Sie halte trotz angezogener Konjunktur am Sparkurs fest, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble. Das Kabinett verabschiedete auch Eckpunkte zur Sicherungsverwahrung. Demnach sollen «psychisch gestörte» Schwerverbrecher künftig in spezielle Einrichtungen kommen. Zu den Eckpunkten gehört auch eine Regelung für Altfälle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.