Aachen (dpa) - Ein Junge ist in Aachen von drei Hunden schwer verletzt worden. Der 9-Jährige wartete vor einer offenen Haustüre auf seinen Freund. Plötzlich liefen aus dem Haus drei Berner Sennenhunde nach draußen und fielen über ihn her. Sie bissen ihn am ganzen Körper. Durch die Schreie alarmiert, lief sein zehnjähriger Freund nach draußen. Auf sein Kommando hin ließen die Tiere sofort von dem Kind ab. Der 9-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

