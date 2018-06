Frankfurt/Main (dpa) - Endlich ist die K-Frage in der Fußball- National-Elf gelöst: Michael Ballack bleibt Kapitän. In seiner Abwesenheit soll Philipp Lahm die begehrte Binde tragen. Das hat Bundestrainer Joachim Löw mitgeteilt. Da Ballack beim Start in die EM-Qualifikation wegen mangelnder Fitness fehlt, springt Lahm als Kapitän ein: am Freitag gegen Belgien und am Dienstag gegen Aserbaidschan. Er hatte bereits bei der WM in Südafrika die Binde getragen, da Ballack verletzt fehlte.

