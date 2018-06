London (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Cameron Diaz («Knight and Day») hat ihren 38. Geburtstag zu Wochenbeginn mit dem Baseball-Profi Alexander «A-Rod» Rodríguez (35) gefeiert.

Wie die Boulevardzeitung «The Sun» berichtet, traf sich das California Girl am Abend in einem New Yorker Spitzenrestaurant mit dem Sportler. Nach dem Dinner verließ Cameron, die ein sehr kurzes, schwarzes Kleid trug, das Lokal jedoch allein. Wahrscheinlich fürchtete sie Paparazzi, die schon länger darauf lauern, von den beiden gemeinsame Fotos zu schießen. Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, Diaz und Rodríguez seien ein Paar. Offiziell bestätigt wurde das aber bisher nicht.