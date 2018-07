Inhalt Seite 1 — Flammeninferno verwüstet Vorort von San Francisco Seite 2 Auf einer Seite lesen

San Francisco (dpa) - Ein lodernder Feuerball hat mitten in einem Vorort von San Francisco tödliche Verwüstung angerichtet. Eine unterirdische Gasleitung war am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Ortschaft San Bruno nahe des Flughafens explodiert und setzte ein ganzes Wohnviertel in Brand gesetzt.

Die offizielle Bilanz bei Sonnenaufgang: Vier Tote, 53 Verletzte, davon drei mit schwersten Verbrennungen. 38 Häuser sind abgebrannt, weitaus mehr beschädigt.

«Ich war gerade dabei, das Abendessen zu bereiten, als ein ohrenbetäubender Knall mich aufschreckte», schilderte die 72-jährige Toni Vaccari der Nachrichtenagentur dpa. «Der Boden schüttelte. Ich schaute aus dem Fenster und sah einen gewaltigen Feuerball». Der Rechtsanwalt Holger Siegwart aus Karlsruhe, der im Süden von San Francisco seine Kanzlei hat, sprach ebenfalls von einem «wahnsinnig lauten Knall»: Wucht und Lautstärke seien unbeschreiblich gewesen.

Tono Vaccari packte ihren Hund und zerrte ihren bettlägerigen Mann, der nur mit seinem Schlafanzug bekleidet war, aus dem Haus. «Wir haben 53 Jahre dort gelebt. Ob es noch steht? Ob wir all unser Hab und Gut verloren haben? Wir wissen es nicht», sagte Vaccari gefasst, aber mit belegter Stimme.

Schockierte Augenzeugen verglichen das flammende Inferno mit der Zerstörung wie nach einem Bombenanschlag. Fernsehbilder zeigten den rotgelben Feuerball, der in dem dicht besiedelten Gebiet hoch in den Himmel schoss. Die gespenstische Feuerwalze war noch lange nach Anbruch der Dunkelheit zu sehen. Dazu das Blaulicht und die Scheinwerfer der Rettungswagen.

Nach dem ersten Schock wurden bereits wütende Stimmen über mögliche Versäumnisse des Stromversorgers PG&E laut. Firmenchef Chris Jones sprach von einer «Tragödie», deren Ursache gründlich nachgegangen werde. Die Explosion der unterirdischen Pipeline war so heftig, dass sie ein riesiges Loch in den Boden riss.

Eine 44-jährige Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen wollte, sagte der dpa, dass sich ihre Nachbarn schon vor Tagen über den Gasgeruch beschwert hätten. «PG&E konnte aber nichts finden». Ein Mann schimpfte vor Fernsehkameras, dass der Energiekonzern auf die Beschwerden nicht reagiert habe.