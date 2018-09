Inhalt Seite 1 — Chronologie: Seit Jahren sorgt Sarrazin für Schlagzeilen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Thilo Sarrazin ist als exzellenter Finanzfachmann, aber vor allem als Provokateur bekannt. Mit seinen Äußerungen hat das SPD-Mitglied für viel Empörung und Kritik gesorgt. Ein Rückblick:

Januar 2002: Der Diplomvolkswirt wird zum Finanzsenator Berlins gewählt. Zur «Grundmentalität» der Berliner sagt er wenig später: «Nirgendwo sieht man so viele Menschen, die öffentlich in Trainingsanzügen rumschlurfen wie in Berlin.»

September 2003: «Es wird so getan, als ob wir Kinder ins Konzentrationslager schicken», sagt er zur öffentlichen Reaktion auf höhere Gebühren für Kindertagesstätten. Nach heftiger Kritik entschuldigt er sich.

Dezember 2005: Sarrazin schlägt vor, Bremen und das Saarland als eigenständige Bundesländer aufzulösen. Sie hätten vom Bund mehrere Milliarden Euro zur Haushaltssanierung erhalten, aber beim Schuldenabbau versagt. Berlin ist ebenfalls hoch verschuldet.

Februar 2008: Sarrazin rechnet vor, wie man sich mit einem Tagessatz von 4,50 Euro gesund und ausgewogen ernähren kann. Untergewicht sei das kleinste Problem der Hartz-IV-Empfänger. Später entschuldigt er sich für den Speiseplan.

Juni 2008: «Für fünf Euro würde ich jederzeit arbeiten gehen», sagt er, obwohl die Sozialdemokraten einen Mindestlohn von 7,50 Euro pro Stunde fordern. Später bedauert er die Äußerung.

Juli 2008: In der Debatte um steigende Energiepreise und Staatshilfen für Bedürftige sagt der Finanzsenator: «Wenn die Energiekosten so hoch sind wie die Mieten, werden sich die Menschen überlegen, ob sie mit einem dicken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 Grad Zimmertemperatur vernünftig leben können.»