Hannover (dpa) - Im maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel lagern zehnmal mehr Fässer mit mittelradioaktivem Abfall als angenommen. Das geht aus der am Freitag bekanntgewordenen Abschlusserhebung des früheren Asse-Betreibers hervor.

Damit steigt das Risiko der Arbeiter, die die insgesamt etwa 126 000 Fässer mit schwach und mittelradioaktivem Abfall aus dem alten Salzbergwerk bergen sollen.

Möglicherweise werde ihr Schutz bei den Arbeiten unter Tage schwieriger, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums in Hannover. Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Strahlenschutz mit ersten Vorarbeiten für die geplante Bergung der Atommüll-Fässer begonnen. Das Bergwerk ist stark einsturzgefährdet, von außen dringt Wasser ein.

Rund 14 800 Abfallbehälter, die als leichtradioaktive Stoffe deklariert wurden, enthalten nach dem Bericht des früheren Asse- Betreibers, des Helmholtz Zentrums München, tatsächlich mittelradioaktive Abfälle. Bisher hatte es geheißen, es seien knapp 1300 Fässer mit mittel aktiv strahlendem Müll in der Asse. Außerdem liegen die speziell abgeschirmten Behälter in mehreren Lagerkammern auf verschiedenen Ebenen im Bergwerk verteilt, auch das war bisher nicht bekannt. Die Fässer waren vor mehr als 30 Jahren in die Asse gekommen.

Grünen-Fraktionschef Stefan Wenzel kritisierte: «Die Öffentlichkeit ist über den wahren Inhalt belogen worden.» Er forderte auch eine Unterrichtung des Landtags-Umweltausschusses am Montag. Danach soll sich der Untersuchungsausschuss zur Asse am Donnerstag mit dem Bericht beschäftigen.

Die SPD im Landtag kritisierte, damals sei unverantwortlich mit den Hinterlassenschaften der Atomindustrie umgegangen worden. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Ulrich Kelber, wetterte: «Bei der Atomenergie stirbt die Wahrheit zuerst.»

Die knapp 15 000 Asse-Fässer mit mittel radioaktiven Stoffen sind mit einer Betonabschirmung versehen worden, um sie unter anderem leichter transportieren zu können. Damals habe die Genehmigungsbehörde die Einlagerung dieser mittel radioaktiven Stoffe dann als schwach radioaktiven Abfall genehmigt, heißt es in dem Abschlussbericht zum eingelagerten Asse-Abfall.