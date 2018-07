Burgos (dpa) - Mark Cavendish hat bei der 65. Spanien-Rundfahrt den zweiten Etappensieg in Serie gefeiert. Nach seinem Erfolg in Lleida war der Brite aus dem HTC Columbia-Team auch in Burgos nicht zu schlagen.

Cavendish, bei der Tour de France schon 15 Mal erfolgreich, verwies im Ziel der 13. Etappe nach 196 Kilometern Thor Hushovd (Norwegen) und Daniele Bennati (Italien) auf die Plätze. Vor lauter Übermut hüpfte er auf seinem Rad über den Zielstrich. Durch den erneuten Erfolg baute Cavendish seinen Vorsprung in der Punktwertung aus.

Das Rennen folgte der gleichen Regie der Vortage. Eine Spitzengruppe, in der in dem Niederländer Niki Terpstra wieder ein Milram-Profi fuhr, wurde kurz vor dem Ziel gestellt. «Das Team ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie am Vortag hat mich Matthew Goss wieder optimal aus der letzten Kurve auf die Zielgerade gebracht», sagte Cavendish nach dem zweiten Vuelta-Tagessieg seiner Karriere.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es vor den drei wahrscheinlich vorentscheidenden Tagen der Spanien-Rundfahrt keine Veränderungen. Der Spanier Igor Anton verteidigte sein Rotes Trikot vor dem Italiener Vicenzo Nibali (+45 Sekunden), der große Hoffnungen auf das Einzelzeitfahren auf der 17. Etappe richtet.

Die nächsten drei Tage haben es in sich. Von Samstag bis Montag stehen jeweils Bergankünfte auf dem Programm der Jubiläums-Vuelta zum 75. Geburtstag. Am Dienstag können die Profis am zweiten Ruhetag Kraft sammeln für das Finale mit dem 46 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Penafiel als Höhepunkt.