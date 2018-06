Berlin (dpa) - Wie in Hollywood: Auch Berlin hat jetzt einen Boulevard der Stars, auf dem prominente Filmschaffende mit einem Stern verewigt sind. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) schnitt am Freitag an der Meile am Potsdamer Platz das Goldene Band durch.

Von jedem der 40 Sterne stieg ein Strauß roter Luftballons auf. An der Feier nahmen zahlreiche Prominente teil, darunter die neuen Sterne-Stars Doris Dörrie, Wim Wenders, Dominik Graf und Armin Mueller-Stahl.

Der deutsche «Walk of Fame» ist den hier tätigen Filmschaffenden gewidmet. Weitere Geehrte sind Mario Adorf, Wolfgang Petersen, Romy Schneider, Hildegard Knef, Bruno Ganz und Götz George. Für die Besucher gibt es «magische Kameras», in denen der Geehrte über dem ihm gewidmeten Messingstern zu schweben scheint. In die Platte ist jeweils das Autogramm eingraviert, das sich Besucher mit Bleistift und Papier abpausen können.

Während der Berlinale im Februar war bereits für Marlene Dietrich (1901-1992) ein Stern enthüllt worden. Der Boulevard am Filmmuseum soll wie sein Vorbild ein wachsendes Denkmal sein. Im nächsten Jahr sollen zehn neue Sterne hinzukommen. Auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles sind derzeit rund 2500 Filmschaffende verewigt.

Am Abend sollte die neue Berliner Touristenattraktion mit einer Gala im Ritz-Carlton gefeiert werden.