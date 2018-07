München (dpa) - Erzgebirge Aue hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz eins verpasst. Nach zuvor zwei Siegen unterlag Aue zum Auftakt des 3. Spieltags im Aufsteiger-Duell beim bislang punktlosen VfL Osnabrück nach einer furiosen Partie mit 2:3 (0:0).

Den ersten Saisonsieg feierte neben den Osnabrückern auch der SC Paderborn mit dem 2:0 (0:0) im Heimspiel gegen Union Berlin. Rot-Weiß Oberhausen siegte im dritten Spiel am Freitagabend beim weiterhin punktlosen Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 2:1 (0:0) und schloss mit sechs Punkten zu den erst am Wochenende spielenden Spitzenteams auf.

In Osnabrück durchlebten die 13 200 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Vor der Pause hatte Tobias Nickenig (35.) mit einem Lattentreffer die Führung für den VfL verpasst. Ein Doppelschlag von Matthias Heidrich (49.) und Nicky Adler schien dann kurz nach dem Seitenwechsel schon für die Entscheidung zu sorgen. Doch Aue kam noch einmal zurück, schaffte durch Marc Hensel (61.) und Thomas Paulus (67.) den 2:2-Ausgleich. In der turbulenten Schlussphase entschied Benjamin Siegert (82.) mit einem prächtigen Distanzschuss das Spiel. «Wir hätten beinahe die drei Punkte hergeschenkt», kommentierte VfL-Trainer Karsten Baumann: «Der erste Sieg war sehr wichtig.»

In Ingolstadt hatte Trainer Michael Wiesinger nach einer «knallharten Analyse» des Saison-Fehlstarts auf eine Wende im Heimspiel gegen Oberhausen gehofft. Doch vergeblich: Kapitän Benjamin Reichert (59. Minute) und Stürmer Moses Lamidi (67.) mit seinem dritten Saisontor brachten RWO nach der torlosen und mäßigen ersten Spielhälfte mit 2:0 in Führung. Der eingewechselte Fabian Gerber (78.) konnte für die frustrierten Gastgeber nur noch verkürzen. «Die Standardsituation zum 0:1 hat uns das Genick gebrochen», klagte Verlierer Wiesinger.

Auch in Paderborn konnten sich die Angriffsreihen lange nicht in Szene setzen. Erst der von einem Kreuzbandriss genesene Gaetano Manno änderte das in der 58. Minute mit seinem Führungstor gegen Union Berlin. «Nach siebeneinhalb Monaten Verletzungspause in der Startelf zu stehen und dann auch noch ein Tor zu schießen - schöner geht es nicht», jubelte Manno. Markus Krösche machte kurz vor Schluss den Paderborner Sieg mit einem verwandelten Foulelfmeter perfekt (85.).