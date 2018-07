New York (dpa) - In Wimbledon ging sie noch als Final-Verliererin vom Platz, jetzt bekommt Vera Swonarewa eine neue Chance auf den Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels.

Knapp zwei Monate nach der 3:6, 2:6-Niederlage in London gegen Serena Williams (USA) erreichte die russische Tennisspielerin das Endspiel der US Open. Die Weltranglisten-Achte setzte sich in der Vorschlussrunde von New York überraschend klar in nur 85 Minuten mit 6:4, 6:3 gegen die topgesetzte Dänin und Vorjahres-Finalistin Caroline Wozniacki durch.

«Es war ein schweres Match, Caroline ist eine großartige Spielerin. Aber ich war geduldig und aggressiv zugleich, so wie in den Runden zuvor auch», sagte Swonarewa, die im Endspiel entweder auf die belgische Titelverteidigerin Kim Clijsters oder die Amerikanerin Venus Williams trifft.

Drei Tage nach ihrem 26. Geburtstag kam die Moskauerin, die sich auf dem Weg ins Endspiel auch gegen Sabine Lisicki aus Berlin und die Darmstädterin Andrea Petkovic durchgesetzt hatte, im Arthur Ashe-Stadium besser mit den ständig wechselnden Wind zu Recht. Als sie im zweiten Durchgang Wozniacki zum dritten Mal das Service abnehmen konnte, verteidigte sie den Vorsprung bis zum Ende und verwandelte nach 85 Minuten gleich ihren ersten Matchball.

Wozniacki hat durch ihr Halbfinal-Aus die Chance verpasst, erstmals die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen. Die 20-Jährige hätte mit ihrem ersten Grand-Slam-Sieg Serena Williams von der Spitze verdrängt.