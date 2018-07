Aachen (dpa) - Im Bistum Aachen gibt es deutlich mehr Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs durch Priester als bisher angenommen. 24 Priester sollen sich in den vergangenen 65 Jahren an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Bislang seien nur acht strafrechtlich relevante Fälle bekannt gewesen. Das teilte das Bistum jetzt mit. Von den 24 Priestern leben noch acht. Die vorläufige Bilanz teilte Bischof Heinrich Mussinghoff den Pfarren in einem Brief mit.

