Freitag, 10. September 2010 - 01.00 Uhr

Die Schlagzeilen

- Aufatmen in den USA: Pastor sagt Koran-Verbrennung ab - Sarrazin verlässt Bundesbank - Tränen und Trauer: Grefrath betet für Mirco ---------------------------------------------------------------------

Aufatmen in den USA: Pastor sagt Koran-Verbrennung ab

Washington - Aufatmen in den USA: Der umstrittene Pastor Terry Jones aus Florida hat die geplante Koran- Verbrennung abgesagt. Das sagte er im Fernsehen. Seine Entscheidung hänge damit zusammen, das die geplante umstrittene Moschee am Ground Zero nun an einem anderen Ort gebaut werde, sagte der Pastor einer kleinen Kirchengemeinde. Zu der angeblichen Entscheidung zur Verlegung des Baus der Moschee sagte Jones, das habe er mit dem Präsidenten der islamischen Gesellschaft von Zentral- Florida, besprochen.