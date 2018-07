Tabellenführer Hoffenheim bezwingt Schalke 04

Sinsheim (dpa) - Bundesliga-Spitzenreiter 1899 Hoffenheim hat den Fehlstart des FC Schalke 04 perfekt gemacht. Das Team von Trainer Ralf Rangnick gewann am Freitagabend sein Heimspiel gegen die «Königsblauen» mit 2:0 (1:0) und feierte zum Auftakt des 3. Spieltags den dritten Sieg. Die Schalker, bei denen der glücklose Neuzugang Klaas Jan Huntelaar sein Debüt gab, bleiben dagegen punktlos im Tabellenkeller. Der ghanaische Fußball-Nationalspieler Isaac Vorsah brachte Hoffenheim in der 37. Minute per Kopf in Führung, die Sejad Salihovic in der Nachspielzeit zum 2:0 ausbaute.

Aue verpasst Tabellenführung - RWO siegt auswärts

München (dpa) - Erzgebirge Aue hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach zwei Siegen unterlag Aue zum Auftakt des 3. Spieltags im Aufsteiger-Duell beim bislang punktlosen VfL Osnabrück mit 2:3. Den ersten Saisonsieg feierte neben den Osnabrückern auch der SC Paderborn. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen Union Berlin mit 2:0. Rot-Weiß Oberhausen siegte beim Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 2:1 und schloss mit sechs Punkten zu den Spitzenteams auf.

Swonarewa nach Sieg gegen Wozniacki im Finale

New York (dpa) - Wera Swonarewa hat überraschend das Endspiel der US Open erreicht. Die Weltranglisten-Achte aus Russland besiegte am Freitag im Halbfinale von New York die topgesetzte Dänin Caroline Wozniacki mit 6:4, 6:3. Für Swonarewa, die die Darmstädterin Andrea Petkovic aus dem Turnier geworfen hatte, war es im fünften Duell mit Wozniacki der dritte Sieg. Wozniacki hat durch ihr Halbfinal-Aus die Chance verpasst, erstmals die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen.

