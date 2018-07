Lemont (dpa) - US-Golfstar Tiger Woods kommt beim Playoff-Halbfinale um den FedEx-Cup in Lemont/Illinois nicht in Schwung. Einen Tag nach seiner schwachen 73er Auftaktrunde im Cog Hill GC verbesserte sich der Weltranglistenerste mit insgesamt 145 Schlägen (73+72) lediglich vom 45. auf den geteilten 40. Rang unter den 70 Startern.

Die Spitze bei dem mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der US-PGA-Tour ohne Cut teilte sich der Vortagsführende Matt Kuchar (136-64+72/USA) und der Südkoreaner Charlie Wi (136-67+69) vor dem Australier Marc Leishman (137).

Der 34-jährige Woods muss nach vier Runden mindestens unter die Top 5 in Lemont kommen, um noch das Playoff-Finale der besten 30 um die «The Tour Championship» in zwei Wochen in Atlanta/Georgia zu erreichen. Nach zwei FedEx-Cup-Turnieren liegt Kuchar mit 4235 Punkten deutlich vor seinem Landsmann Charley Hoffmann (3259) an der Spitze der Gesamtwertung. Der Sieger der vierteiligen Turnierserie kassiert zehn Millionen Dollar.