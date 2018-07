Los Angeles (dpa) - Katherine Schwarzenegger, älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger (63) und Maria Shriver (54), bringt ihr erstes Buch heraus.

Nach Mitteilung der südkalifornischen Annenberg- Universität, wo die 20 Jahre alte Promi-Tochter Journalismus studiert, zielt sie mit dem Selbsthilfebuch auf jüngere Leserinnen ab. Unter dem Titel «Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty» beschäftigt sie sich mit Essstörungen, Selbstwertproblemen und dem gestörten Verhältnis zum eigenen Körper.

Sie habe ein Gespräch ihrer achtjährigen Cousinen mitgehört, die sich Sorgen machten, zu dick und nicht sexy genug auszusehen, erzählt die Autorin. Auch ihre eigenen Probleme als Teenager hätten sie dazu bewegt, ein Buch mit Tipps für ein besseres Selbstbewusstsein zu schreiben. «Die Gesellschaft muss verstehen, welch großem Druck junge Mädchen ausgesetzt sind. Das müssen wir irgendwie ändern», sagt die Autorin.

Ihr Vater habe immer sehr darauf geachtet, dass der Schwarzenegger-Nachwuchs nicht zu viele Kalorien verdrückt. Immer vor Drehbeginn eines neuen Films habe der frühere Action-Star Eiscreme und Junk Food aus dem Haus verbannt. Das sei für sie und ihre drei jüngeren Geschwister kein Spaß gewesen, schreibt Katherine. Ihre Eltern seien streng, zugleich aber verständnisvoll und unterstützend gewesen.

Am Dienstag kommt das Erstlingswerk der Schwarzenegger-Tochter in den USA heraus. Die 20-Jährige wollte es auf einer Werbereise unter anderem in New York, Washington D.C. und Miami vorstellen. Katherine folgt als Autorin dem Beispiel ihrer Mutter: Maria Shriver, Nichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, arbeitete viele Jahre als Journalistin und schrieb mehrere Bücher.

Universitäts-Mitteilung