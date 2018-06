Berlin (dpa) - Der Bund der Vertriebenen begeht heute vor dem Hintergrund heftiger Angriffe gegen seine Präsidentin Erika Steinbach den traditionellen «Tag der Heimat». Bei der zentralen Festveranstaltung in Berlin wird neben Steinbach auch CSU-Chef Horst Seehofer das Wort ergreifen. Die BdV-Chefin hatte in einer Sitzung des CDU/CSU-Fraktionsvorstands mit einer Äußerung zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs für einen Eklat gesorgt. Nach einem Sturm der Entrüstung kündigte sie ihren Rückzug aus der CDU-Spitze an.

