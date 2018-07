Düsseldorf (dpa) - Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen aus der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sollte in energetische Gebäudesanierung fließen. Das forderte Bundesbauminister Peter Ramsauer in der «Rheinischen Post». Es liege in der Logik des Energiekonzepts, dass man mit dem Geld der Atomwirtschaft auch Gebäude und Verkehr umweltfreundlicher gestalten könne. Bisher ist geplant, die Fördermittel des Bundes für die CO2-Gebäudesanierung im kommenden Jahr aus Spargründen deutlich zurückzufahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.