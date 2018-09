Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn verspricht ihren Kunden, sie ab Herbst besser zu informieren - und das besonders bei Störfällen. Entsprechend äußerte sich Bahnchef Rüdiger Grube in der «Wirtschaftswoche». Gleichzeitig sollen bei den Ansagen überflüssige Informationen bald wegfallen. Einzelheiten zu dem neuen Konzept will Grube der Öffentlichkeit am 23. September präsentieren. Eine Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel im Dezember schließt er nicht aus.

