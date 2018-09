Hannover (dpa) - Neue Sorge um Michael Ballack: Im Bundesligaspiel von Bayer Leverkusen in Hannover musste der Nationalmannschafts- Kapitän nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. Ballack verletzte sich bei einem Zusammenprall mit 96-Spieler Sergio Pinto am Knie. Er wurde zunächst am Spielfeldrand behandelt und kehrte noch einmal auf den Platz zurück. Bayer-Trainer Jupp Heynckes nahm ihn wenige Minuten später dann aber aus dem Spiel.

