Thessaloniki (dpa) - Aus Protest gegen die Sparpolitik der griechischen Regierung sind in Thessaloniki mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Es reicht - Den Preis der Krise sollen die Reichen zahlen» protestierten sie gegen Lohnkürzungen und Steuererhöhungen. Am Rande kam es zu Ausschreitungen. Als sich eine Gruppe von rund 500 Autonomen aus der Demonstration rauslöste und Steine auf die Polizei warf, setzten die Beamten Schlagstöcke ein und nahmen 35 Menschen in Gewahrsam.

