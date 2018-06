Washington/New York/Gainesville (dpa) - Am neunten Jahrestag des Anschlags vom 11. September bestimmt nicht mehr nur Trauer das Bild. Das Land streitet über seinen Umgang mit dem Islam: Erst sorgte der radikale US-Pastor Terry Jones mit einer geplanten Koran-Verbrennung für weltweite Empörung. Und nach Abschluss der Gedenkfeiern kam es zu lautstarken Demonstrationen am Ground Zero.

