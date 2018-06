Inhalt Seite 1 — Analyse: USA trauern im Zeichen anti-islamischer Stimmung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Der neunte Jahrestag war anders. Zwar läuteten die Kirchenglocken wie in den Vorjahren um 8.46 Uhr in ganz New York.

Zu diesem Zeitpunkt stürzte vor neun Jahren - am 11. September 2001 - das erste von Terroristen gesteuerte Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center. Im klagenden Ton erinnerten die Glocken an die 3000 Menschen, die von islamistischen Todespiloten umgebracht wurden.

Doch mit Besinnung allein war es in diesem Jahr nicht getan. Vor zwei Jahren noch hatten zwei politische Gegner am 11. September ihren hart geführten Wahlkampf ausgesetzt. Der heutige US- Präsident Barack Obama und sein damaliger republikanischer Herausforderer John McCain fanden, dass politischer Streit nicht in jeder Situation angemessen sei.

Das hat sich auf verstörende Weise geändert, schreibt die «New York Times» in einem Kommentar zum Jahrestag. Die Trauer wird überlagert von einer Mischung aus politischen und religiösen Kontroversen. Von einem Streit darüber, ob Muslime dort eine Moschee bauen dürfen, wo Terroristen im Namen Allahs ein Inferno anrichteten. Von der simplen Drohung eines windigen Pastors, am 11. September einen Stapel Korane anzuzünden.

In New York versuchten am Samstag Befürworter und Gegner der Moschee bei Demonstrationen, sich sozusagen gegenseitig tot zu schreien. In Washington zogen mehrere Hundert rechtgerichtete Aktivisten die Constitution Avenue entlang, übersetzt die «Verfassungsallee», und einer trug ein Plakat mit der Aussage, dass Amerika die Nase voll habe von der Toleranz. Und verzichtete der radikale Pastor aus Florida am Ende auf seine geplanten Koranverbrennungen, so zeigte der Anführer einer Anti-Abtreibungsgruppe Sympathien und riss in einem Park gegenüber dem Weißen Haus Blätter aus dem heiligen Buch der Muslime.

Die aktuellen Debatten und hitzigen Diskussionen, die den Jahrestag begleitet haben, sind ein Zeichen dafür, dass sich die Haltung vieler Amerikaner zu den Muslimen im Land verändert. Experten sprechen von einer wachsenden Ablehnung. Laut einer aktuellen Umfrage der «Washington Post» hat die Hälfte der US- Bürger eine schlechte Meinung vom Islam. «Ist Amerika islamfeindlich?», fragte das Magazin «Time» kürzlich.

Dabei leben in den USA viel weniger Muslime als in vielen europäischen Ländern: Lediglich 2,5 Millionen unter 305 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich: In Deutschland sind es rund 3,5 Millionen Muslime bei einer Gesamtzahl von rund 80 Millionen Einwohnern. Zudem gelten die Zuwanderer aus dem «Morgenland» in den USA als gut integriert.