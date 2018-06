Klitschko besiegt Peter und behält Titel

Frankfurt (dpa) - Wladimir Klitschko ist weiterhin Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 34-jährige Ukrainer verteidigte Samstagnacht in der Frankfurter Commerzbank-Arena seine Titel der Verbände IBF und WBO gegen den Nigerianer Samuel Peter durch technischen K.o. in der 10. Runde. Für Klitschko war es die neunte erfolgreiche Titelverteidigung in Serie. Der zwei Meter große Athlet hat nunmehr 55 seiner 58 Profi-Kämpfe gewonnen und verbesserte seine Ausbeute an K.o.-Siegen auf 49.

Kim Clijsters verteidigt souverän US Open-Titel

New York (dpa) - Kim Clijsters hat zum dritten Mal die US Open gewonnen. Die belgische Titelverteidigerin entschied am Samstagabend (Ortszeit) im Arthur Ashe-Stadium von New York das schnellste US Open-Finale seit Einführung der Zeitnahme 1980 gegen die an Nummer sieben gesetzte Russin Wera Swonarewa mit 6:2, 6:1 für sich.

Djokovic nach Sieg gegen Federer im Finale

New York (dpa) - Novak Djokovic steht erstmals seit 2007 wieder im Finale der US Open. Die Nummer drei der Weltrangliste aus Serbien gewann am Samstagabend (Ortszeit) in New York nach 3:43 Stunden ein hochklassiges Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer mit 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5. Dabei wehrte der 23-Jährige beim Stand von 4:5 im fünften und entscheidenden Satz zwei Matchbälle ab. Im Endspiel trifft Djokovic auf den Spanier Rafael Nadal.

Hockey: Argentinierinnen gewinnen Heim-WM