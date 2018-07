São Paulo (dpa) - Brasiliens Stürmer-Star Ronaldo bereitet sich auf das Ende seiner aktiven Laufbahn im kommenden Jahr vor. Der 33- Jährige, der mit der Rückennummer 9 weltbekannt wurde, steigt mit der Firma «9ine» ins Sportmarketinggeschäft ein.

Partner ist nach einem Bericht der Zeitung «Estado de São Paulo» (Sonntag-Ausgabe) der britische Werbe- und Kommunikationskonzern WPP. Am Freitag seien die Verträge unterzeichnet worden. Der dreimalige Weltfußballer wird aber auch vom australischen Erstliga-Club Melbourne Heart umworben.

Von 2011 an werde er sich vollständig der Firma widmen, sagte Ronaldo, der zur Zeit beim brasilianischen Club Corinthians unter Vertrag steht. Das Marketing-Unternehmen wolle von Brasiliens solider Wirtschaftsentwicklung sowie der anstehenden Fußball-WM (2014) und den Olympische Spielen (2016) im Lande profitieren. Ronaldos Vertrag bei Corinthians läuft zwar im Dezember aus, kann aber um ein weiteres Jahr verlängert werden, womit die Vereinsführung auch fest rechnet.

Trotzdem macht sich Melbourne Heart offenbar Hoffnungen, Ronaldo abwerben zu können. «Wir sind (bei den Verhandlungen) im Moment noch in einem embryonalen Zustand», sagte zwar Vereinschef Scott Munn der australischen Zeitung «Herald Sun» (Samstag). Es habe aber bereits Gespräche gegeben. «Zuletzt wird die Entscheidung bei Ronaldo, unserem Trainer John van't Schip und der Fußball-Abteilung liegen», sagte Munn, dessen Äußerungen am Samstag auch Widerhall in brasilianischen Medien fanden. Ronaldo selbst äußerte sich nicht zu der Offerte, die laut «Herald Sun» eine Gage von 100 000 Dollar pro Spiel beinhalten würde.