Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat nach Angaben seines Hauses keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Atomkompromisses. Das Ministerium wies einen anderslautenden Bericht der «Bild am Sonntag» zurück. Die Zeitung hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, Röttgen habe sich vor dem Arbeitskreises Umwelt der nordrhein-westfälischen CDU-Fraktion skeptisch in dieser Frage gezeigt. Das Bundesverfassungsgericht werde eine Laufzeitverlängerung um im Schnitt 12 Jahre ohne Zustimmung des Bundesrates nicht mitmachen, wurde Röttgen zitiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.