Rottweil (dpa) - Mit 6,8 Promille Alkohol im Blut hat ein Mann in Baden-Württemberg weitere Getränke stehlen wollen. Der 54-Jährige war gestern in Rottweil gleich zweimal erwischt worden, als er mehrere Flaschen Hochprozentiges in Geschäften mitgehen lassen wollte. Beim zweiten Mal nahm ihn die Polizei mit aufs Revier und ließ ihn pusten. Die Beamten sind sich sicher: das Messergebnis stimmt. Bei dem Wert von 6,8 Promille wären die meisten Menschen längst tot. Schon ab 3,0 Promille kann Alkohol Experten zufolge lebensgefährlich werden.

