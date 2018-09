Ostrau (dpa) - Freud und Leid bei Deutschlands Tischtennis-Teams: Die Herren um Timo Boll qualifizierten sich gegen Schweden für das EM-Halbfinale. Die Damen verspielten gegen Rumänien eine 2:0-Führung und bleiben ohne Medaille.

Ein bekömmlicher Schwedenhappen hat den ersten Medaillenhunger von Timo Boll und seinen Kollegen gestillt. Durch ein 3:0 im Klassiker gegen den 14-maligen Rekord-Titelträger aus Skandinavien qualifizierten sich Deutschlands Tischtennis-Herren bei der EM in Ostrau für das Halbfinale. Mit Bronze ist beim Titelverteidiger aber keiner zufrieden. Gegen Frankreich soll die vierte Finalteilnahme in Folge perfekt gemacht werden.

Eine bittere Pille mussten hingegen die DTTB-Damen schlucken. Vier Monate nach dem sensationellen Platz drei bei der WM in Moskau verpasste die verjüngte Auswahl durch eine 2:3-Pleite gegen Rumänien eine EM-Medaille. Selbst eine 2:0-Führung und vier Matchbälle reichten nicht. Die 17-jährige Sabine Winter und die erfahrene Europameisterin Jiaduo Wu machten den Sack nicht zu. «Der Frust ist sehr groß. Wir waren schon mit einem Fuß im Halbfinale», sagte Meisterin Kristin Silbereisen mit verheultem Gesicht.

«Meine Formkurve zeigt nach oben», meinte dagegen der zehnfache Europameister Boll. In der Neuauflage des EM-Viertelfinales von Stuttgart 2009 war das deutsche Trio Chef in der Box. Boll, der sein sechste Turnierspiel in Ostrau gewann, Dimitrij Ovtcharov und Christian Süß holten die Punkte gegen die Schweden, deren beste Zeit allerdings schon einige Jahre zurückliegt. Es war erst der dritte Erfolg im 15 EM-Match gegen das Drei-Kronen-Team.

Der nächste Gegner Frankreich unterstrich beim 3:1 gegen Kroatien seine gute Form. Rund 500 tschechische Fans feierten das Gastgeber- Team, dass sich mit 3:2 gegen Russland in die Medaillenränge kämpfte. Im Damen-Wettbewerb ermitteln Titelverteidiger Niederlande und Weißrussland sowie Rumänien und Polen die Endspielteilnehmer.

Damen-Bundestrainer Jörg Bitzigeio brach nach der deprimierenden Niederlage nicht den Stab über seine Spielerinnen. Die hatten bei der WM die Rumäninnen in identischer Aufstellung noch mit 3:1 besiegt. «Das ist nicht das Ende dieser Mannschaft. Sabine Winter hat in Moskau die Rolle der Heldin genossen, jetzt macht sie eine andere Erfahrung», sagte Bitzigeio.