Berlin (dpa) - Als Greg sein erstes Jahr an der Middle School verbringt, stößt er auf eine ganze Menge von ziemlichen Idioten. Dazu kommt noch, dass ihn seine Mutter gleich am ersten Tag blamiert, so dass der Jugendliche auf die Rolle des Außenseiters festgelegt wird.

Auch Gregs Freunde stehen auf der Beliebtheitsskala in der Schule nicht gerade oben. Und so sinnt Greg auf einen Plan, um der coolste Junge auf dem ganzen Schulhof zu werden. Der Film basiert auf der erfolgreichen Comic-Reihe «Gregs Tagebuch», die von Jeff Kinney stammt. Die witzige Filmadaption der Reihe wurde von der Wiesbadener Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat «Besonders wertvoll» ausgezeichnet und taugt als unterhaltsame Komödie für die ganze Familie.

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt, USA 2010, 93 Min., FSK o. A., von Thor Freudenthal, mit Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt