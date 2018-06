Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank will heute in Frankfurt Details zu ihren Postbankplänen bekanntgeben. Am Sonntag hatte der Dax-Konzern mitgeteilt, dass er sich für seinen Griff nach der Mehrheit an dem Bonner Institut frisches Geld in Milliardenhöhe am Kapitalmarkt holen will.

Der Großteil einer geplanten Kapitalerhöhung von mindestens 9,8 Milliarden Euro soll für den Deal genutzt werden. Die Deutsche Bank hält derzeit knapp 30 Prozent an der Postbank, die Deutsche Post noch fast 40 Prozent. Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann erklärte in einer Mitteilung, mit der Kapitalerhöhung rüste sich sein Institut auch für die höheren Anforderungen der Aufseher.

