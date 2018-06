Berlin (dpa) - Das CDU-Präsidium setzt heute in Berlin seine Klausur fort, bei der die politischen Weichenstellungen der nächsten Wochen vorbereitet werden. Im Anschluss an die Sitzung der engsten CDU-Spitze kommt am Vormittag der Bundesvorstand zusammen.

Mit Spannung wird erwartet, ob Vertriebenenpräsidentin Erika Steinbach an diesem Treffen teilnimmt. Steinbach hat aus Enttäuschung über angeblich mangelnden Rückhalt für sich selbst und die Konservativen in der CDU ihren Rückzug aus dem Gremium angekündigt und damit die Debatte über das konservative Profil der Union neu angeheizt.

Am Sonntagabend hatte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) die CDU-Spitze persönlich über seine Pläne für eine Reform der Bundeswehr informiert. Weiteres Thema waren bei der Klausur die Hartz-IV-Regelsätze mit spezieller Förderung von Kindern sowie der Parteitag im November.