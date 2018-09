Paris (dpa) - In der Steuerbetrugs- und Parteispendenaffäre um L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt (87) haben sich die Ermittlungen nun auch auf die Schweiz ausgeweitet.

Bei einem Berater Bettencourts sowie bei einer Bank in Genf habe es bereits Durchsuchungen gegeben, berichtet die Zeitung «Le Figaro» am Montag. Dabei ginge es in erster Linie um die Seychellen-Insel Arros, deren Besitz Bettencourt dem Fiskus verschleiert haben soll. Bettencourt hatte bereits eingeräumt, dass sie auf Konten in der Schweiz 78 Millionen Euro liegen habe und dass sie bereit sei, ihre steuerliche Situation zu regeln.

Unterdessen verzweigt sich die juristische Aufarbeitung der Affäre weiter. In der kommenden Woche soll sich entscheiden, ob Arbeitsminister Eric Woerth sich vor einem Sondergericht verantworten muss, das sich mit mutmaßlichen Delikten von Regierungsmitgliedern während ihrer Amtszeit befasst. Woerth steht unter Verdacht der Günstlingswirtschaft.

Zum einen hatte er sich für die Auszeichnung von Bettencourts Vermögensverwalter Patrice de Maistre mit einem Orden der Ehrenlegion eingesetzt. Zum anderen soll er seiner Frau einen 200 000-Euro-Posten bei Maistre verschafft haben. Maistre und die Bettencourts zählen zu den Großspendern der Partei von Präsident Nicolas Sarkozy, bei der Woerth Schatzmeister war. Woerth weist den Vorwurf eines Interessenkonflikts zurück.