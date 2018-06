Pechsteins Karriere nach Nervenzusammenbruch vor dem Aus

Berlin (dpa) - Die Karriere der fünfmaligen Eisschnelllauf- Olympiasiegerin Claudia Pechstein steht vor dem endgültigen Aus. Wie ihr Management am Montag in einer Presseerklärung mitteilte, hat die Berlinerin einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste sich in psychologische Behandlung begeben. Auslöser dafür war nach Angaben ihres Managers Ralf Grengel eine Nachricht, die sie vom Bundesinnenministerium als Antwort auf ihre Bitte um unbezahlten Sonderurlaub erhalten hatte. Der Antrag der Polizeihauptmeisterin bei der Bundespolizei war vom BMI abgelehnt worden.

Torfestival in Cottbus: 5:5 gegen Karlsruhe

Cottbus (dpa) - Energie Cottbus und der Karlsruher SC haben in einem völlig verrückten Zweitliga-Spiel die Punkte geteilt. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber lag der KSC schon mit 5:2 vorn, bevor Energie wieder zurückkam. Am Ende hieß es im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga 5:5 (2:4). Energie liegt jetzt in der Tabelle mit sieben Punkten hinter dem verlustpunktfreien Spitzentrio Duisburg, Augsburg und Hertha BSC (je 9) und Greuther Fürth (7). Der KSC steht mit vier Zählern auf Rang neun.

Cartu neuer Trainer von Bayern-Gegner Cluj

Bukarest (dpa) - Sorin Cartu ist neuer Trainer von Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner CFR Cluj. Der Coach tritt beim rumänischen Fußball-Meister die Nachfolge des Italieners Andrea Mandorlini an, der nach schwachen Saisonstart entlassen wurde. Das berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Montag. Cluj muss am 19. Oktober beim deutschen Rekordmeister in München antreten. In der Liga hatte der Verein zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert und liegt nur auf dem 12. Tabellenplatz.

Benchikha neuer Fußball-Nationalcoach Algeriens