Cottbus (dpa) - In einem völlig verrückten Zweitliga-Spiel haben sich Energie Cottbus und der Karlsruher SC die Punkte geteilt. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber war der KSC schon mit 5:2 in Führung gegangen, bevor Energie wieder zurückkam. Am Ende hieß es im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga 5:5.

