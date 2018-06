Hamburg (dpa) - Das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, Raimund Becker, will alle Anreize zur Frühverrentung beenden. Langfristig sei es sinnvoll, sie abzuschaffen. Dazu gehöre die Verlängerung der Laufzeit von Arbeitslosengeld genauso wie die Altersteilzeit, sagte Becker dem «Hamburger Abendblatt». Es sei wichtig, die Menschen länger in den Betrieben zu halten, so der BA- Vorstand. Er warnte auch vor den Folgen des demografischen Wandels für die Betriebe. In den Jahren 2025 bis 2030 werden bis zu fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen, so Becker.

