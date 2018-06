Los Angeles (dpa) - Mit acht Trophäen ist Lady Gaga die Queen der «MTV Video Music Awards»: In der Nacht gewann die 24-jährige Sängerin unter anderem in den Kategorien bestes Video einer Künstlerin, Pop Video, Dance Music Video und Videoregie. Rapper Eminem war mit acht Nominierungen an den Start gegangen. Er gewann mit «Not Afraid» die Trophäen für bestes Video eines Künstlers und Hip-Hop-Video. In der Rubrik Bester Nachwuchs setzte sich Justin Bieber gegen Ke$ha, Jason Derulo, Nicki Minaj und die Gruppe Broken Bells durch.

